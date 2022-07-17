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Дожди и жару прогнозируют синоптики 17 июля в Казахстане
17 Июля 2022 00:03

Дожди и жару прогнозируют синоптики 17 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части республики будет определять северо-западный циклон, пройдут дожди, на севере, востоке области - сильные. Ожидаются гроза, град, усиление ветра, на севере, востоке – шквал, ночью и утром на севере – туман, днем на юге – пыльная буря. Только в южной части страны отрог антициклона по-прежнему сохранит погоду без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, на юге Жамбылской, Мангыстауской, в южной половине Костанайской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Алматинской, Жетысуской, Туркестанской, Атырауской, Улытауской, Кызылординской, Жамбылской, на юге Актюбинской, Карагандинской областей ожидается сильная жара.

Днем на большей части Мангистауской, на юге Атырауской областей сохраняется очень сильная жара.


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