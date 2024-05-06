Дожди и заморозки: штормовое предупреждение объявлено почти во всем Казахстане

Штормовое предупреждение объявили синоптики в Астане и 16 регионах республики, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане 6 мая ночью ожидаются заморозки 1-3 градусов.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза, град, шквал. Ветер западный с переходом на северо-восточный, при грозе 18-23, временами порывы 29 м/с. г. Алматы: 6 мая ночью ожидается сильный дождь. Временами гроза, град. Ветер западный, при грозе 15-20 м/с. г. Конаев: 6 мая временами ожидается гроза. Ветер западный с переходом на северо-восточный, при грозе порывы 18-23 м/с.

Ночью в области Абай ожидается дождь. Днем на юге области гроза. Ветер северо-западный, северный на востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Мангистауской области ожидается гроза. По области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Актау: 6 мая сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, юге, в горных и предгорных районах, днем в горных и предгорных районах области временами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. г. Шымкент: 6 мая временами ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. г. Туркестан: 6 мая в первой половине ночи ожидаются временами гроза, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, ночью на востоке области сильный дождь. Днем на востоке, юге области гроза. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области ожидаются заморозки 3 градуса. На западе, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. г. Караганда: 6 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на юге области Улытау ожидается туман. В центре, на востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью в горных районах области Жетысу ожидается сильный дождь. В южной половине, центре, горных районах области гроза, град. Ветер северо-западный на севере, востоке, в центре области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. г. Талдыкорган: 6 мая ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный ночью при грозе порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный с переходом на юго-восточный днем на севере области порывы 15-20 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. г. Кокшетау: 6 мая ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Днем на западе, юге Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на западе области, днем порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки 1-6 градусов. г. Костанай: 6 мая ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Ночью заморозки 1-3 градусов.

Ночью и утром на востоке Атырауской области ожидается гроза. На севере, западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность

Ночью на севере Актюбинской области сохраняются заморозки 3 градуса. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере области порывы 15 м/с. На юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность. г. Актобе: 6 мая ночью сохраняются заморозки 1-3 градуса.

Ночью в центре, на востоке Кызылординской области ожидаются туман, днем на севере области гроза. 6 мая на западе области сохраняется высокая пожарная опасность. Кызылорде: 6 мая ожидается ночью туман.

Ночью на западе, севере Павлодарской области ожидаются заморозки 2 градуса, на юге, востоке области туман. Ветер западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с.

Днем в Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. г. Уральск: 6 мая ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются заморозки 1-6 градусов. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. г. Петропавловск: 6 мая ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.