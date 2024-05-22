Дожди и усиление ветра прогнозируют в Казахстане

На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами и усилением шквалистого ветра, на севере выпадение града, в ночные часы в горных районах Алматинской области — осадки (дождь, снег). По республике ожидается туман, порывистый ветер, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», на юге Карагандинской, Костанайской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраяняется чрезвычайная пожарная опасность.