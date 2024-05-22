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    00:09, 22 Май 2024 | GMT +6

    Дожди и усиление ветра прогнозируют в Казахстане

    дождь
    Фото: Kazinform

    На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов пройдут дожди с грозами и усилением шквалистого ветра, на севере выпадение града, в ночные часы в горных районах Алматинской области — осадки (дождь, снег). По республике ожидается туман, порывистый ветер, передает агентство Kazinform.

    По информации РГП «Казгидромет», на юге Карагандинской, Костанайской, на северо-западе Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке Восточно-Казахстанской области, в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

    На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области сохраяняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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