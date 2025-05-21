Дожди и усиление ветра ожидаются в некоторых регионах Казахстана

Как сообщают синоптики, антициклон обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана. Только на западе, севере РК циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, град, на севере ожидаются шквал, на западе, севере усиление ветра. На юге страны ожидается пыльная буря, на востоке в ночные и утренние часы — туман.

— На западе Мангыстауской, на западе, севере, юге Актюбинской, Туркестанской, на востоке Карагандинской, Павлодарской, в центре Костанайской, на севере, юге Жамбылской, на западе, северо-востоке, востоке Атырауской, на юго-западе Восточно-Казахстанской, на западе, в центре Алматинской областей, на юго-востоке области Абай, на юге, востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность, — говорится в сообщении «Казгидромет».

В Кызылординской, на севере, в пустынных и предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, Костанайской, на севере Алматинской, на западе Акмолинской, на западе, юге Павлодарской областей, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что 21 мая прогнозируют грозу и высокую пожарную опасность в 15 регионах Казахстана.