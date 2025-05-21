Дожди и усиление ветра ожидаются в некоторых регионах Казахстана
Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 21 мая распространило РГП «Казгидромет», передает агентство Kazinform.
Как сообщают синоптики, антициклон обусловит погоду преимущественно без осадков на большей части территории Казахстана. Только на западе, севере РК циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы принесут дожди с грозами, град, на севере ожидаются шквал, на западе, севере усиление ветра. На юге страны ожидается пыльная буря, на востоке в ночные и утренние часы — туман.
— На западе Мангыстауской, на западе, севере, юге Актюбинской, Туркестанской, на востоке Карагандинской, Павлодарской, в центре Костанайской, на севере, юге Жамбылской, на западе, северо-востоке, востоке Атырауской, на юго-западе Восточно-Казахстанской, на западе, в центре Алматинской областей, на юго-востоке области Абай, на юге, востоке области Жетысу ожидается высокая пожарная опасность, — говорится в сообщении «Казгидромет».
В Кызылординской, на севере, в пустынных и предгорных районах Туркестанской, на западе, востоке Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской, на юге Атырауской, Костанайской, на севере Алматинской, на западе Акмолинской, на западе, юге Павлодарской областей, на юго-востоке Восточно-Казахстанской, области Жетысу, на северо-западе, юге области Абай, на юге, востоке, в центре области Улытау ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Ранее сообщалось, что 21 мая прогнозируют грозу и высокую пожарную опасность в 15 регионах Казахстана.