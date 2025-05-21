Штормовое предупреждение объявили в 15 областях Казахстана

Ночью и утром на севере области Абай ожидается туман. На северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью на западе, днем на севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, западе Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-18 м/с. На западе, юге области сохранится высокая, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. На севере области ожидается высокая пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Атырауской области ожидается гроза, град. Ветер юго-западный днем на западе, севере, юге области 15-20 м/с. На востоке ожидается высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе области ожидается высокая пожарная опасность.

На севере, юге Жамбылской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, юге области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке области Жетысу сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе ожидается гроза, днем на западе, севере области сильный дождь, гроза, град. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, южный днем на севере области порывы 15 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, западе, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 23 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность.

Днем на западе Кызылординской области ожидаются гроза, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на севере, западе Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на севере, западе области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, юге ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с.

На юге, востоке, в центре области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.