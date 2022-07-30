30 Июля 2022 02:05

Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане 30 июля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно прогнозу синоптической ситуации и важнейших явлений погоды, активный Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы по-прежнему будут оказывать свое влияние на всю территорию Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В связи с этим 30 июля ожидаются дожди, на северо-западе, севере, в центре, в горных районах юга и юго-востока - сильные дожди, град, шквал. Ожидаются грозы, усиление ветра.

В северной половине Акмолинской, на севере, западе Павлодарской, ночью на востоке Костанайской, днем на севере, востоке Карагандинской, в горных районах Жамбылской, днем Жетысуской, Туркестанской, днем на юге и в горных районах Алматинской областей ожидается сильный дождь.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Жетысуской, Алматинской, на юге Абайской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Абайской, на юге Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

В Нур-Султане - переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 22-24 тепла.

В Алматы - переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, 3-8, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 28-30 тепла.

В Шымкенте - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 20-22, днем 32-34 тепла.