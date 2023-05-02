Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане 2 мая

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Мая 2023, 07:36
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане 2 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 2 мая с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юго-западе Казахстана пройдут дожди, в Мангистауской области днем временами сильные дожди, на востоке и в горных районах юго-востока прогнозируются осадки (дождь, снег), в Алматинской области временами сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По Казахстану ожидаются усиление ветра, на западе, юге, юго-востоке страны – грозы, в горных районах юго-востока – град, на севере и востоке туманы, на юго-западе, юге – пыльная буря.


Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Золотую звезду и орден «Отан» вручил Абдыгали Каймолдину аким Абайской области
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Шок для Казахстана, нокаут Узбекистана и потери России: итоги 7-го дня ЧМ-2023 по боксу
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
Качество связи проверили в пристоличных районах Акмолинской области
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
В Казахстане стартует прием заявок на гранты для реализации бизнес-идей
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
Боец из Казахстана отправил «Императора» в нокаут на турнире в Шымкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
С кем сразятся казахстанцы в восьмой день ЧМ по боксу в Ташкенте
Проект по очистке рек Есиль и Акбулак запустили в столице
Проект по очистке рек Есиль и Акбулак запустили в столице
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Крупный пожар на окраине Петропавловска: погорельцам предоставят временное жилье
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич
Звания «Халық қаһарманы» удостоен Иван Гапич