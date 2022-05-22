22 Мая 2022 19:32

Дожди и сильный ветер ожидаются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 мая на территории Казахстана пройдут дожди, на западе, юго-востоке страны - сильные дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер, на юго-западе республики с пыльной бурей. На северо-западе, севере, северо-востоке Казахстана на поверхности почвы ожидаются заморозки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РПГ «Казгидромет».

Ночью 23 мая на большей части, днем на западе, севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на юге, востоке области 15-20 м/с. В Атырау 23 мая ночью ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

23 мая в центре Кызылординской области сохраняется ветер восточный, юго-восточный 15-20 м/с. В центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 23 мая сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 23 мая на севере Мангистауской области ожидается гроза. Днем на большей части области ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный с переходом юго-западный, на большей части области 15-20, на севере, в центре области порывы 25 м/с. В Актау днем 23 мая ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-восточный с переходом юго-западный, порывы 15-20 м/с.

23 мая на западе, севере Актюбинской области ожидаются гроза, град. Ветер южный, юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с. В Актобе 23 мая днем ожидается гроза. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с

23 мая в горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный, при грозе порывы 15-20 м/с.

23 мая на севере, западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, южный, ночью на севере, западе, востоке, днем на большей части области 15-20, порывы 23 м/с. На востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. В Кокшетау утром и днем 23 мая ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь, на северо-западе, северо-востоке области - гроза, град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днём на западе, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Уральске ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 18 м/с.

23 мая на севере Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градус.

В Нур-Султане 23 мая ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.

23 мая на севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, ночью на севере, юге области 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы - заморозки 2 градуса. В Костанае утром и днем 23 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью 23 мая на юге, востоке и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. 23 мая ночью на юге, востоке и в горных, предгорных районах, днем на юге и востоке области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, при грозе 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с.

23 мая на юге, западе, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем - шквал, град. Ветер юго-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с. В Петропавловске днем 23 мая ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

23 мая на западе, севере Карагандинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

23-24 мая в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град шквал. Ветер северо-восточный, утром и днем 23, сутки 24 мая на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 м/с, 23 мая порывы достигнут 23 м/с. В Таразе днем 23 мая ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с.