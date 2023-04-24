Дожди и сильный ветер ожидаются в Казахстане 24 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Почти по всей территории Казахстана 24 апреля ожидаются дожди и шквальный ветер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются дожди, на севере, востоке, юге - с грозой. По Казахстану ожидаются усиление ветра, на западе, севере - туман, юге, юго-западе – пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.

В понедельник в Астане и 11 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение.