18 Июня 2022 00:16

Дожди и сильная жара - неустойчивая погода будет в Казахстане 18 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди с грозами, шквальный ветер, пыльные бури и сильная жара ожидаются на территории Казахстана 18 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На большую часть территории РК по-прежнему будут оказывать влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с этим сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, также ожидаются град, шквал. На северо-востоке страны погода преимущественно без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе - пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.

На востоке, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20, на востоке области порывы 25 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области – град, шквал, на северо-востоке, в горных районах области - ветер 15-20 м/с.

На юге, востоке, западе Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в горных районах Туркестанской области ожидается шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, юге Актюбинской, на востоке Атырауской, днем на западе, в центре Кызылординской, на юго-западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской, на востоке Западно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Северо-Казахстанской области ожидается туман.

Днем на юге Костанайской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, западе Атырауской, на западе, востоке Карагандинской, наюго-востоке Туркестанской, в центре Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.