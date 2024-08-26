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    13:39, 26 Август 2024 | GMT +6

    Дожди и потепление ожидаются в Казахстане 27–29 августа

    дожди
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    На большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, сильные дожди ожидаются 29 августа на севере, юге и юго-востоке республики. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    Как сообщили синоптики, с вторжением области высокого давление на западе страны ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируется усиление ветра, на севере, юге и юго-востоке страны — шквал и град. В ночные и утренние часы в северных и восточных областях ожидается туман.

    Прогнозируется также постепенное повышение температуры воздуха: днем в западных регионах до 27-35 тепла; в северо-западных областях до 20-30 тепла; на севере до 17-25 тепла; в центре до 18-28 тепла; на востоке страны основной фон температуры 18-28 тепла, в южных и юго-восточных областях ожидается понижение температуры воздуха до 22-30 тепла.

    Как сообщалось, сегодня под влиянием Северо-западного циклона на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди с грозами.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет Непогода
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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