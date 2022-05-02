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    00:26, 02 Май 2022 | GMT +6

    Дожди и грозы ожидаются в большинстве городов Казахстана 2 мая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На юге Казахстана прогнозируется жаркая погода до 32 градусов тепла, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, днем 23-25 тепла.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

    В Атырау ясно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

    В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

    В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 12-14 тепла.

    В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 11-13 тепла.

    В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 26-18 тепла.

    В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 тепла.

    В Петропавловске переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 10-12 тепла.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 30-32 тепла.

    В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 27-29 тепла.

    В Туркестане облачно, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 30-32 жары.

    В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов тепла, днем 12-14 тепла.

    В Усть-Каменогорске облачно, гроза, ветер 5-10, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градуса тепла, днем 23-35 тепла.

    В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 16-18 тепла.

    В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 29-31 тепла.

    В Шымкенте облачно, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов тепла, днем 30-32 тепла.

    Ранее казахстанские синоптики прогнозировали неустойчивый характер погоды и колебание температуры воздуха в мае.

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