Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Дожди и грозы ожидаются 20 июля в Казахстане
20 Июля 2022 00:07

Дожди и грозы ожидаются 20 июля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложбина северо-западного циклона принесет дожди с грозами и усилением ветра на большей части РК, на северо-западе страны ожидается град, на юго-западе и юге – пыльная буря. И только на южные и юго-восточные регионы Казахстана сохранит свое влияние отрог антициклона – ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, на юге Атырауской, юго-западе Западно-Казахстанской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Улытауской, на западе Алматинской, Жетысуской, юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской, юго-западе Акмолинской областей ожидается сильная жара.

Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, на юге Мангистауской, Улытауской областей ожидается очень сильная жара.

Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено 10 регионах Казахстана 20 июля
Синоптики прогнозируют урожайность выше нормы в районах ВКО, ЗКО и Актюбинской области
Неделя аномальной жары до 42 градусов ожидается в Кыргызстане
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено 10 регионах Казахстана 20 июля
Синоптики прогнозируют урожайность выше нормы в районах ВКО, ЗКО и Актюбинской области
Неделя аномальной жары до 42 градусов ожидается в Кыргызстане
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в шести городах РК
Жаркая погода без осадков ожидается 19 июля в Казахстане
Штормовое предупреждение объявлено в семи областях Казахстана
Дожди и сильная жара ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в Алматы и Актобе
Популярное
1 Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики в шести городах РК
2 Принято официальное решение по титульному бою непобежденного чемпиона WBC из Казахстана
3 1450 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
4 Подозреваемый в перевозке 17 кг марихуаны задержан в Атырауской области
5 Водитель врезался в остановку в Акмолинской области: один погибший, трое пострадавших

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Реализация Транскаспийского маршрута даст импульс проходящим через него регионам
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив