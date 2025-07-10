Дожди и грозы ожидаются в Казахстане 10 июля

По информации РГП «Казгидромет», на юго-востоке, в центре страны ожидается сильный дождь, на севере, северо-западе, в центре, на востоке, юго-востоке республики в дневные часы возможно выпадение града.

На западе, юго-западе страны под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике прогнозируется усиление ветра, в центре, на востоке, юго-востоке — шквал, ночью и утром на севере, северо-западе — туман.

В Мангистауской, Атырауской, на востоке Алматинской, на юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, юго-востоке Актюбинской областей, на западе, юге, в центре Западно-Казахстанской, в центре Карагандинской области, на юге, востоке, в центре области Улытау, на западе, севере, юге Акмолинской, на западе Павлодарской, на юге Северо-Казахстанской области, на западе, в центре области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Алматинской областях, в области Жетысу, на западе, юге, востоке Карагандинской области, в центре Актюбинской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на юго-западе Костанайской областей, на юге области Абай - чрезвычайная пожарная опасность.

Днем сильная жара в Западно-Казахстанской, Атырауской областях 35-39 градусов, в Мангистауской области 36-41 градус, в Актюбинской области 35-38 градусов.

Как сообщалось, штормовое предупреждение объявили синоптики в 16 регионах республики и Астане.