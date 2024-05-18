Дожди и грозы накроют 18 мая Казахстан

В 16 областях, а также в Астане, Алматы и Шымкенте объявили штормовое предупреждение на субботу,18 мая, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Астане днем ожидается гроза.

В Акмолинской области и в Кокшетау ожидается гроза.

В Алматы во второй половине дня ожидаются временами сильный дождь, гроза, град.

В предгорных, горных районах Алматинской области ожидается временами сильный дождь. На юге, в горных районах области ожидается гроза, днем град. В Конаеве днем временами ожидается гроза.

В Актюбинской области ожидается сильный дождь. Днем на юге, востоке области гроза, град.

В Атырауской области временами ожидаются сильный дождь, гроза. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается гроза.

На юге области Абай сохраняется высокая пожарная опасность, в Урджарском районе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юго-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь, гроза, град, шквал. В Таразе днем ожидаются гроза, град, шквал.

В области Жетысу ожидается порывистый ветер, днем временами 23-28 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Западно-Казахстанской области ожидается гроза. На западе, юго-западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается временами сильный дождь, гроза, шквал. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге Костанайской области ожидается сильный дождь. На севере, юге области гроза, днем град, шквал. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На большей части Кызылординской области ожидаются дождь, временами гроза, шквал. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидаются днем сильный дождь, временами гроза, шквал.

В Мангистауской области ожидаются сильный дождь, гроза, град. В Актау ночью ожидаются временами сильный дождь, гроза.

В Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге области ожидается туман. В Петропавловске днем ожидается гроза.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь, временами гроза, шквал, град. В пустынных районах области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал.

Днем в области Улытау ожидается сильный дождь. Ночью гроза, шквал. Ночью и утром в центре области туман. В центре, на юге, севере-западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане ожидается временами сильный дождь, гроза, шквал.

В Шымкенте утром и днем временами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал.