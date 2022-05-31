31 Мая 2022 01:00

Дожди и град ожидаются 31 мая на севере, востоке и в центре страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На западную половину РК 31 мая будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем на западе, юге страны ожидается погода без осадков. На севере, востоке, юго-востоке и в центре страны, с прохождением фронтальных разделов, сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидаются усиление ветра, град, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

В горных и предгорных районах Алматинской области ожидается гроза, днем – град, шквал, усиление ветра на юге и в горных районах 17-22 м/с, на востоке области порывы 24-29 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на севере, западе 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, порывы 25 м/с. В северной половине Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на севере 15-20, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, град, шкал, усиление ветра 15-20, днем порывы 23 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра ночью на западе области 15-20, днем 15-20, порывы 25 м/с.

Днем на большей части Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе, юге, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, востоке, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, усиление ветра днем в горных районах 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Жарминском, Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области сохраняется ожидается чрезвычайная пожарная опасность.