Дожди, грозы и жара: в Астане и 14 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

По данным РГП «Казгидромет» в большинстве регионов республики сохраняется высокая пожарная опасность, передает агентство Kazinform.

Днем на юге, востоке Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, юге области ожидается гроза, днем на большей части области ожидаются гроза, на западе, востоке, юге области град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На юге, западе области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау утром и днем ожидается гроза. Ветер юго-западный утром и днем при грозе порывы 15-20 м/с.

Днем юге Актюбинской области сохраняется сильная жара 35 градусов.

Днем на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 35-37 градусов. В Атырау днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35 градусов.

Днем области Жетысу ожидается сильная жара 35-37 градусов. В районе Алакольских озер ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днем на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара 36 градусов. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске к концу дня ожидается гроза. Ветер северо-западный, западный при грозе порывы 18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, днем на западе, севере Карагандинской области ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на северо-западе Костанайской области ожидается гроза, днем на севере, востоке области гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

Днем в центре Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, западный днем в центре области 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 40-41 градусов. На северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на большей части области чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара 39 градусов. На севере, юге-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, севере-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Утром и днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На востоке области ожидается высокая пожароопасность.

Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, западе, востоке области ожидаются град, шквал. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с.. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

Днем в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. На западе, в пустынных районах области сильная жара 40 градусов. В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный при грозе порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь. Утром и днем на юге, в горных районах области гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с. В Таразе днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный при грозе порывы 15-20 м/с.

На севере, в центре области Улытау ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на западе, в центре области ожидается сильная жара 35-37 градусов. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Астане утром и днем ожидается гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.