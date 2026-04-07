Какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте

В Астане 8 апреля ожидается переменная облачность, временами дождь и гроза днем. Ветер северо-восточный 9–14 м/с с порывами до 15 м/с. Температура ночью +3…+5°С, днем +15…+17°С.

9 апреля пройдут дожди, ночью и утром возможен туман. Температура составит +6…+8°С ночью и +13…+15°С днем.

10 апреля синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, а также туман. Ночью +1…+3°С, днем заметное похолодание — до +8…+10°С.

В Алматы завтра будет без осадков, воздух прогреется до +22…+24°С днем.

9 апреля ожидается кратковременный дождь с грозой и усилением ветра до 15–18 м/с, температура снизится до +15…+17°С.

10 апреля ночью возможны дождь и гроза, днем потеплеет до +17…+19°С.

В Шымкенте 8 апреля прогнозируются дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 15–20 м/с. Температура днем составит +15…+17°С.

9 и 10 апреля осадков не ожидается: ночью +8…+10°С и +6…+8°С соответственно, днем воздух прогреется до +18…+20°С и +20…+22°С.

