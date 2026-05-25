Дожди, грозы и пыльные бури ожидаются 26 мая в Казахстане

На 26 мая в 15 регионах Казахстана и в городе Шымкенте объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют дожди, грозы, шквалистый ветер, пыльные бури, заморозки и сохраняющуюся высокую и чрезвычайную пожарную опасность, передает Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

область Абай — днем на юге ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный с порывами 15–20 м/с. На северо-западе и в центре — высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

Акмолинская область — днем на западе, севере и юге ожидаются дождь и гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке — чрезвычайная.

Актюбинская область — во второй половине дня на северо-западе ожидаются небольшой дождь и гроза. Ветер с порывами до 15 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Алматинская область — в предгорных и горных районах прогнозируются небольшой дождь и гроза. Ветер с порывами до 18 м/с. На севере области сохранится высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау также ожидаются осадки и гроза.

Атырауская область — днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, местами пыльная буря. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Восточно-Казахстанская область — ночью на севере ожидается туман, местами заморозки до -2 градусов. На юге области — высокая пожарная опасность.

Жамбылская область — ночью и днем в горных районах прогнозируются кратковременный дождь и гроза, местами туман. Ветер с порывами 15–20 м/с. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность.

Западно-Казахстанская область — ночью и днем местами ожидаются дождь и гроза. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

область Жетысу — в районе Алакольских озер ожидается ветер с порывами 15–20 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Карагандинская область — на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. На части территории сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Костанайская область — днем на севере и востоке ожидаются дождь и гроза. В ряде районов сохраняется высокая пожарная опасность.

область Улытау — днем ожидается усиление ветра до 15 м/с. Сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Павлодарская область — ночью и днем местами ожидаются дождь и гроза. Порывы ветра достигнут 15–20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Северо-Казахстанская область — ночью и днем ожидаются дожди, грозы и шквал. Ветер с порывами до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Туркестанская область — в горных и предгорных районах прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Ветер с порывами 15–20 м/с. На севере области — чрезвычайная пожарная опасность.

Шымкент — днем ожидаются кратковременный дождь и гроза.