24 Мая 2022 03:25

Дождевальную машину длиной более 1 км смонтировал павлодарский фермер

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Агрегат для орошения картофельного поля вытянулся в длину на 1215 м, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnew.kz.

Как рассказал глава крестьянского хозяйства «Асхат» Кадырбек Нурпеисов, площадь охвата поливочной техники 250 га. Вода поступает по водопроводу из Иртыша, заливается в лоток и оттуда подается на два крыла машины. По плану производится три полива в месяц.

«Мы уже седьмой год занимаемся овощами - картофель, морковь, свекла, капуста, лук. Пока основной упор сделан на картофель и морковь. Заключили контракт с фирмой «Pepsico» на выращивание специальных сортов чипсового картофеля - «Леди Клэр», «Ньютон», «Вэр», где повышен процент сухих веществ, – рассказал Кадырбек Нурпеисов. – Контракт заключили на 100 га, урожай пойдет на экспорт в Россию».

По его словам, чипсовый картофель занимает лишь 30% от общей посевной площади, 70% – ранним сортом «Гала», который и увидит казахстанский рынок.





Фото: @Pavlodarnew.kz