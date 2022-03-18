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    10:45, 18 Март 2022 | GMT +6

    Дождь в Алматы: заготовлено 2000 мешков с песком

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы идет дождь. В целях предупреждения и ликвидации подтоплений задействованы мобильные бригады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе акимата города сообщили, что 18 марта с 04:30 часов в Алматы начался дождь. В целях предупреждения и ликвидации подтоплений ночью организовано дежурство подрядных организаций.

    «Для организации работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 650 человек, 266 единиц спецтехники и 24 мотопомпы. Заготовлено 2000 мешков с песком», - отметили в акимате.

    По прогнозу РГП «Казгидромет», 18 марта временами ожидается сильный дождь, который с перерывами прогнозируется до 20 марта. Температура воздуха будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла.

    Ранее сообщалось , что на большей части Казахстана 18 марта ожидаются осадки.



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