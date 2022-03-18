Дождь в Алматы: заготовлено 2000 мешков с песком

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы идет дождь. В целях предупреждения и ликвидации подтоплений задействованы мобильные бригады, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе акимата города сообщили, что 18 марта с 04:30 часов в Алматы начался дождь. В целях предупреждения и ликвидации подтоплений ночью организовано дежурство подрядных организаций.

«Для организации работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады общей численностью 650 человек, 266 единиц спецтехники и 24 мотопомпы. Заготовлено 2000 мешков с песком», - отметили в акимате.

По прогнозу РГП «Казгидромет», 18 марта временами ожидается сильный дождь, который с перерывами прогнозируется до 20 марта. Температура воздуха будет колебаться от 3 до 5 градусов тепла.

Ранее сообщалось , что на большей части Казахстана 18 марта ожидаются осадки.



