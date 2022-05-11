11 Мая 2022 20:02

Дождь в Алматы ожидается в ближайшие три дня

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Синоптики прогнозируют сильный дождь ночью 12 мая в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе 11 мая после 14:00 начался сильный ливень, в результате которого оказались затопленными улицы, дворы, подвалы домов.

В РГП «Казгидромет» сообщили, что сильные осадки ожидаются также ночью.

«В ближайшие сутки ожидаются осадки. Сильные осадки прогнозируют в ночное время. Температура ночью будет +12, +14, а днем +20, +22. Порывистый ветер при грозе 15-20 м/с.

13-14 мая в городе прогнозируется кратковременный дождь, гроза, небольшое усиление ветра при грозе до 15 м/с. 13 мая температура повысится до +23, +25 градусов. После прохождения осадков 14 мая температура воздуха понизится до 21 градуса тепла», - отметил начальник отдела метеорологических прогнозов филиала РГП «Казгидромет» по Алматы Даулет Кисебаев.

В ДЧС Алматы также предупредили, что 12 мая ожидается сильный дождь, гроза. Жителям города рекомендовано без необходимости не покидать здания и помещения, не оставлять автомобили под деревьями.

В горах Алматы ожидается гроза, град, сильный дождь. Ветер северо-западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23-28 м/с. Туристов просят воздержаться от походов в горы.