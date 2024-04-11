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    21:30, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Дождь со снегом накроет восток РК, на севере - морозы

    штормовое дождь снег
    Фото: freepik.com

    Большая часть территории республики 11-13 апреля будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    11-12 апреля на востоке и юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По республике в ночные и утренние часы ожидаются туманы, днем на западе, в южных регионах грозы, в центре, на востоке и юго-востоке - порывистый ветер.

    На большей части территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется. Лишь в северных и восточных регионах страны 12-13 апреля в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до 1-13 мороза.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Казгидромет Снег Непогода
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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