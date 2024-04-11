Дождь со снегом накроет восток РК, на севере - морозы

Большая часть территории республики 11-13 апреля будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем ночью ожидаются осадки (дождь, снег), днем дождь, передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

11-12 апреля на востоке и юго-востоке страны прогнозируются сильные осадки (дождь, снег). По республике в ночные и утренние часы ожидаются туманы, днем на западе, в южных регионах грозы, в центре, на востоке и юго-востоке - порывистый ветер.

На большей части территории страны значительных колебаний в температурном фоне не прогнозируется. Лишь в северных и восточных регионах страны 12-13 апреля в ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до 1-13 мороза.