Дождь, снег, туман, гололед и метель ожидаются в Казахстане 29 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 29 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На большую часть Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем, ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере, северо-западе, центре, юге, юго-востоке сильные осадки с сильным порывистым ветром. По Казахстану ожидаются туман, гололед, в северной половине – метель», - говорится в сообщении синоптиков.

На северо-западе, юге Акмолинской области ожидается гололед, усиление ветра ночью на юго-западе области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юго-востоке области порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области 30 м/с и более, днем на западе, юге области ожидается метель.

На юге, востоке Актюбинской области ночью ожидается гололед, усиление ветра на юге области ночью 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 23-28 м/с.

Днем на западе, востоке Алматинской области ожидается усиление ветра 18-23 м/с.

На большей части Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

На севере, западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на дорогах гололедица, на юго-западе области усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, северо-востоке области и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, временами 23-28 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах порывы 23-28 м/с, на юго-западе области временами 30 м/с и более.

На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, усиление ветра ночью на юго-западе, днем на большей части области порывы 15-20 м/с, ночью на северо-востоке области ожидается гололед, низовая метель.

Ночью на западе, днем на западе, севере в центре Карагандинской области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра ночью на западе области 15-20 м/с, днем на западе, юго-востоке, центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

На западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель, на западе, юге области туман, гололед, усиление ветра ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

На севере Кызылординской области ожидается гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с, на востоке и в центре области временами 30 м/с и более.

На западе, севере, центре Мангыстауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем в центре области ожидается пыльная буря.

На севере, востоке Павлодарской области ожидается туман, гололед, днем на западе, юге области усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, на юге области туман, усиление ветра ночью на юго-западе, западе области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на юго-западе, западе области порывы 23-28 м/с.

На севере, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается ветер 17-22 м/с, на севере области и в горных районах порывы 23-28 м/с, на горных перевалах 30 м/с и более, утром и днем в горных и предгорных районах временами гроза.