Дождь, снег и гололед: акимат Алматы обратился к жителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сильные осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями ожидаются в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», осадки ожидаются 5 марта с 04:00.

«В целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения снегоуборочных работ в период снегопада просим автолюбителей отнестись с пониманием, по возможности ограничить движение по городу и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог», - обратились к горожнама в акимате.

При острой необходимости поездки на личном транспорте водителей призывают снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий.

«Просим пешеходов соблюдать осторожность при передвижении», - говорится в сообщении.