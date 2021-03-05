РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:58, 04 Март 2021 | GMT +6

    Дождь, снег и гололед: акимат Алматы обратился к жителям

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сильные осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями ожидаются в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Согласно прогнозу РГП «Казгидромет», осадки ожидаются 5 марта с 04:00.

    «В целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения снегоуборочных работ в период снегопада просим автолюбителей отнестись с пониманием, по возможности ограничить движение по городу и не парковать личный автотранспорт на обочинах дорог», - обратились к горожнама в акимате.

    При острой необходимости поездки на личном транспорте водителей призывают снизить скорость, увеличить дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров в связи с повышенным риском возникновения аварий.

    «Просим пешеходов соблюдать осторожность при передвижении», - говорится в сообщении.


    Теги:
    Погода Транспорт Акимат Общество Безопасность Алматы
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:32
    Анастасия Березовская стала шестой на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:27
    Мария Бровкова получила «бронзу» на Азиатских играх по гребле
    Сегодня, 08:05
    Велогонщица Рината Султанова принесла Казахстану «бронзу» на Азиатских играх по велоспорту
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!