Дождь с переходом в снег прогнозируют в 7 областях Казахстана

Площадь территории Казахстана, покрытая снегом, составляет 3%. Снежный покров в основном сохраняется в оврагах, лесистой и горной местности Восточно-Казахстанской, Абайской, Жамбылской, Туркестанской, Алматинской областей и области Жетысу, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

Согласно синоптическому прогнозу 20-26 апреля на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды, в отдельные дни прогнозируется погода без осадков.

Прогнозируются дожди в начале и в середине недели в Восточно-Казахстанской области, в конце недели на северо-западе, севере, в центре Казахстана и в области Абай в ночные часы возможен переход дождя в снег: 20, 22-24 апреля в Восточно-Казахстанской области, 25-26 апреля в Костанайской, Павлодарской областях, 26 апреля в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях и области Абай.

Сильный дождь прогнозируется 23, 25 апреля в Жамбылской области, 26 апреля в Туркестанской, Алматинской областях и области Жетысу.