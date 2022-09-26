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Дождь с переходом в снег прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в РК

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Сентября 2022, 13:46
Дождь с переходом в снег прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 сентября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Последняя неделя сентября обещает быть осенней. В предстоящие сутки в тыл северо-западному циклону, который активно смещается в восточном направлении, будет распространяться холодный антициклон из районов Новой земли. С которым в северных, центральных и восточных регионах республики ожидается переход дождя в снег, гололед, туман и понижение температуры воздуха до минусовых значений. Ожидается усиление ветра, на юго-западе, юге страны с пыльной бурей.

В северных регионах страны ночные показания термометров опустятся до 1-6 градусов мороза, а днем ожидается незначительный прогрев воздуха до 1-6 градусов тепла, в южных и западных регионах республики днем столбики термометров поднимутся до 15-23 тепла.


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