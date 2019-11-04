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Дождь с мокрым снегом в Алматы: готова ли спецтехника

4 Ноября 2019 14:18
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Дождь с мокрым снегом в Алматы: готова ли спецтехника

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ожидается выпадение ливневых осадков с переходом в мокрый снег. О готовности к первым осадкам, рассказали в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Для уборки улиц от снега подготовлено около 1 тыс. единиц спецтехники.

Согласно долгосрочному прогнозу погоды, предоставленному РГП «Казгидромет», в Алматы выпадение ливневых осадков с переходом в мокрый снег ожидается с 5 по 10 ноября и с 23 по 30 ноября.

«На сегодня вся городская снегоуборочная спецтехника готова к работе на 100%. В зимний период в снегоуборочных мероприятиях будет задействовано 993 единицы спецтехники и 1320 дорожных рабочих. При обильных осадках планируется дополнительное привлечение 150 самосвалов», - сообщили в акимате города.

В целях предотвращения внештатных ситуаций проводятся тренировочные занятия для отработки маршрутов движения всей спецтехники с учетом нормативов времени прохождения трассы и технологии уборки по закрепленным участкам.

Для эффективной организации снегоуборочных работ ГКП «Алматы тазалык» призывает жителей и гостей города не оставлять транспортные средства в неположенных местах и отнестись с пониманием к возможным заторам на дорогах.

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Ключевые слова: Алматы, ЖКХ, Погода,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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