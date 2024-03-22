Дождь ожидается на юге Казахстана 22 марта

В южной половине Казахстана с прохождениематмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке - сильный дождь, в горных районах юго-востока страны - осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усилится ветер. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В северной половине страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.

По РК ожидается туман, на востоке – гололед, на юге страны - гроза.

В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается юго-западный ветер временами порывы 30 м/с и более.