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    00:03, 22 Март 2024 | GMT +6

    Дождь ожидается на юге Казахстана 22 марта

    Ледяной дождь и снег ожидаются в Казахстане 25 – 27 ноября
    Фото: pixabay.com

    В южной половине Казахстана с прохождениематмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге, юго-востоке - сильный дождь, в горных районах юго-востока страны - осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), усилится ветер. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В северной половине страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков.

    По РК ожидается туман, на востоке – гололед, на юге страны - гроза.

    В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается юго-западный ветер временами порывы 30 м/с и более.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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