Дождь и снег – прогноз погоды в Казахстане на 7 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 7 февраля сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, будут наблюдаться туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28, временами 30 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Восточно-Казахстанской области с низовой метелью.

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, ночью и утром порывы 23-28 м/с, в Жамбылской области – гололед.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области с низовой метель.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидаются туман, днем – низовая метель, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью местами ожидаются туман, гололед, местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем местами ожидается гололед, местами усиление ветра 15-20 м/с.