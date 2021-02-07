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    00:32, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Дождь и снег – прогноз погоды в Казахстане на 7 февраля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По всей территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 7 февраля сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки в виде дождя и снега, будут наблюдаться туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28, временами 30 м/с.

    В Павлодарской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, местами порывы 23-28 м/с.

    В Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Восточно-Казахстанской области с низовой метелью.

    В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с.

    В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20, ночью и утром порывы 23-28 м/с, в Жамбылской области – гололед.

    В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Западно-Казахстанской области с низовой метель.

    В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед, ночью местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Актюбинской области местами ожидаются туман, днем – низовая метель, местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Алматинской области ночью местами ожидаются туман, гололед, местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Кызылординской области днем местами ожидается гололед, местами усиление ветра 15-20 м/с.

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