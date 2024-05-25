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    00:03, 25 Май 2024 | GMT +6

    Дождь и снег ожидаются в Казахстане 25 мая

    заморозки
    Фото: pixabay.com

    Циклон и связанные с ним холодные атмосферные фронты будут определять погоду на большей части Казахстана 25 мая, пройдут осадки, на севере, в центре, в горных районах юго-востока– сильные осадки (дождь, снег), на юге – сильные дожди, на северо-востоке, востоке, в центре республики ожидается выпадение града. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Лишь на западе страны будет ясная, теплая погода. По республике ожидается порывистый ветер, на севере, в центре в ночные часы - туман.

    Ночью в Костанайской области, на западе, севере Северо-Казахстанской, на северо-востоке Актюбинской, на северо-западе Акмолинской, на севере области Улытау, на севере на поверхности почвы Западно-Казахстанской областей ожидаются заморозки 1-6 градуса.

    На юге Костанайской, на западе, в центре Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юго-западе Западно-Казахстанской, на северо-западе, юго-востоке, в центре Восточно-Казахстанской области, в центре области Абай сохраняется высокая пожарная опасность.

    На юге области Абай, в пустынных районах Туркестанской области, на востоке области Жетысу сохраняетсячрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет Грозы Снег
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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