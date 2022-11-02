Дождь и снег ожидаются в Казахстане 2 ноября

2 Ноября 2022, 00:03

2 Ноября 2022, 00:03

Дождь и снег ожидаются в Казахстане 2 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части РК под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на западе, северо-западе, севере - гололед, на северо-западе низовая метель.

Утром и днем в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.