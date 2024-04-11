Дождь и снег ожидаются на востоке Казахстана 11 апреля

Атмосферные фронтальные разделы 11 апреля обусловят неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана – пройдут дожди, на севере, востоке, в центре прогнозируются осадки (дождь, снег), на востоке страны – сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».