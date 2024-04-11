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    00:03, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Дождь и снег ожидаются на востоке Казахстана 11 апреля

    дождь
    Фото: pixabay.com

    Атмосферные фронтальные разделы 11 апреля обусловят неустойчивый характер погоды на всей территории Казахстана – пройдут дожди, на севере, востоке, в центре прогнозируются осадки (дождь, снег), на востоке страны – сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере гололед, на юге, юго-востоке грозы, на юго-западе пыльная буря.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет Снег
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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