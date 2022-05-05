5 Мая 2022 00:03

Дождь и гроза ожидаются на юге Казахстана 5 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В большинстве городов страны синоптики прогнозируют погоду без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, днем дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 18-20 тепла. По области ожидается гроза.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 18-20 тепла. По области ожидается туман.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 18-20 тепла.

В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 18-20 тепла.

В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов тепла, днем 19-21 тепла. По области ожидается гроза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 27-29 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 18-20 тепла. По области ожидается гроза.

В Петропавловске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 18-20 тепла.

В Талдыкоргане переменная облачность, ночью и днем дождь, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем 19-21 тепла. По области ожидается гроза.

В Таразе облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 29-31 тепла. В горных и предгорных районах ожидаются гроза, шквалистый ветер.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днем 19-21 тепла.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 22-24 тепла.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью и днем дождь, гроза, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 18-20 тепла.

В Алматы облачно, днем дождь, гроза, возможен град, ветер 5-10, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 15-17 градусов тепла, днем 19-21 тепла.

В Шымкенте облачно, ночью и днем дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14 градусов тепла, днем 26-28 тепла.

Ранее синоптики сообщили, что в мае характер погоды в Казахстане будет неустойчивый, а также ожидается резкое колебание температуры воздуха.