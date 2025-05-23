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    10:22, 23 Май 2025 | GMT +5

    Дождь и град прогнозируют в Алматы

    Во второй половине 23 мая в Алматы ожидается гроза, град, шквальный ветер, передает корреспондент агентства Kazinform.

    г
    Фото: pixabay

    ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромет» сообщает, что порывы ветра могут достичь 18-20 метров в секунду. Жителей и гостей города просят соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы.

    — В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков или сильного ветра, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды. Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут, — отметили в пресс-службе ДЧС.

    Ранее сообщилось, что в четырех городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия. 

    Теги:
    Погода ДЧС Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
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