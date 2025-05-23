Дождь и град прогнозируют в Алматы

ДЧС Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромет» сообщает, что порывы ветра могут достичь 18-20 метров в секунду. Жителей и гостей города просят соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы.

— В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков или сильного ветра, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды. Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут, — отметили в пресс-службе ДЧС.

Ранее сообщилось, что в четырех городах Казахстана будут неблагоприятные метеоусловия.