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    00:03, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Дождь, грозы и снег ожидаются в Казахстане 29 апреля

    дождь
    Фото: pexels.com

    29 апреля атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории РК, пройдут дожди с грозами, в горных районах юга-востока – осадки в виде дождя и снега. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Только на юго-западе, северо-западе и в центре страны под влиянием отрога антициклон ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на западе, севере – град, на юго-западе, юге – шквал, пыльная буря, на юго-востоке – туман.

    Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 2 градуса.

    На большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской, на севере области Жетысу, на юге области Абай, на юге Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Дожди Регионы Казгидромет Грозы Снег
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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