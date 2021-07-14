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    18:35, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Дождь, гроза и ветер ожидаются в горах Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - 14 июля в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На основании штормовых предупреждений РГП «Казгидромет» от 13 июля 2021 года, 14 июля в горах Илийского Алатау и Жетысуского Алатау, а также в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, местами гроза, ветер юго-западный, порывы ветра при грозе достигают до 25 м/с. А также местами сохраняется пожароопасность. В городе Талдыкоргане днем ожидается гроза», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    ДЧС призывает граждан следить за изменениями погоды и соблюдать меры предосторожности. Для оперативного получения информации о штормовых предупреждениях и иной экстренной информации в вашем регионе вы можете скачать бесплатное мобильное приложение «Дармен».



    Теги:
    Погода Казгидромет Алматинская область
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