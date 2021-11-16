Дозаправку рейсов с технической посадкой хотят приостановить в аэропорту Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы рассматривает возможность приостановки заправки рейсов с технической посадкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с перебоями в поставках авиационного топлива Международный аэропорт Алматы рассматривает возможность приостановки заправки рейсов с технической посадкой, чтобы обеспечить топливом пассажирские рейсы и рейсы с коммерческим грузом. Аэропорт делает всё возможное», - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее из-за дефицита авиатоплива в международном аэропорту Алматы было принято решение ограничить объемы заправки регулярных пассажирских рейсов и приостановить заправку разовых чартерных рейсов.
В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали заявление столичного аэропорта и авиакомпании «СКАТ» касательно нехватки авиатоплив. Сообщалось, что приостановления выполнения регулярных авиарейсов не ожидается.
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