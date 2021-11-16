Дозаправку рейсов с технической посадкой хотят приостановить в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Международный аэропорт Алматы рассматривает возможность приостановки заправки рейсов с технической посадкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с перебоями в поставках авиационного топлива Международный аэропорт Алматы рассматривает возможность приостановки заправки рейсов с технической посадкой, чтобы обеспечить топливом пассажирские рейсы и рейсы с коммерческим грузом. Аэропорт делает всё возможное», - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Ранее из-за дефицита авиатоплива в международном аэропорту Алматы было принято решение ограничить объемы заправки регулярных пассажирских рейсов и приостановить заправку разовых чартерных рейсов.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК прокомментировали заявление столичного аэропорта и авиакомпании «СКАТ» касательно нехватки авиатоплив. Сообщалось, что приостановления выполнения регулярных авиарейсов не ожидается.