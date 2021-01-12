Довести жилищное строительство до миллиона квадратов планируют в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области в минувшем году строительство жилья смогли увеличить на четверть. На этот год взяли повышенные планы: объёмы должны вырасти ещё на 18%, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На ближайшие три года поставлена цель довести жилищное строительство до миллиона квадратных метров.

Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«Жилищное строительство - один из важнейших индикаторов нашей работы. В прошлом году, за счёт реализации различных государственных программ, жилья для очередников выдано на 40% больше, чем в 2019-м. Эту динамику мы должны сохранить. Ставим для себя задачу в трёхлетний период достичь объёма строительства жилья на уровне миллиона квадратных метров», - сказал аким области.

По предварительным итогам, в 2020 году в области ввели 529,5 тыс. кв. м жилья - с ростом на 25,8% по сравнению с 2019-ым.

Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Тайхан Калмаханов сообщил, что на 2021 год в области запланировано увеличение строительства жилья на 18%.