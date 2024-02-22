Довести до 270 тысяч тонн продукцию рыбоводства намерены в Казахстане

По оценке экспертов потенциал развития рыбного хозяйства в Казахстане составляет до 270 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Нариман Жунусов на круглом столе по вопросам развития аквакультуры в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В апреле 2021 года Правительством принята Программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. В целом по оценке экспертов потенциал этого направления составляет до 270 тысяч тонн рыбы, который позволит увеличить объем глубоко переработанной продукции, что будет способствовать увеличению налогооблагаемой базы и привлекательности отрасли для потенциальных инвесторов, — сказал Нариман Жунусов.

По его словам, на сегодня в реализацию программы для инвесторов создаются благоприятные условия:

расширены меры господдержки в виде субсидирования производственных и инвестиционных затрат;

упрощен перевод промысловых водоемов в статус рыбоводных;

сняты ограничения по размещению рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе;

предоставлена возможность строительства рыбоводных прудов без ПСД и прохождения госэкспертизы, только на основании эскизных проектов.