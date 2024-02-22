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    14:16, 22 Февраль 2024 | GMT +6

    Довести до 270 тысяч тонн продукцию рыбоводства намерены в Казахстане

    рыбы
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    По оценке экспертов потенциал развития рыбного хозяйства в Казахстане составляет до 270 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Нариман Жунусов на круглом столе по вопросам развития аквакультуры в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В апреле 2021 года Правительством принята Программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. В целом по оценке экспертов потенциал этого направления составляет до 270 тысяч тонн рыбы, который позволит увеличить объем глубоко переработанной продукции, что будет способствовать увеличению налогооблагаемой базы и привлекательности отрасли для потенциальных инвесторов, — сказал Нариман Жунусов. 

    По его словам, на сегодня в реализацию программы для инвесторов создаются благоприятные условия: 

    • расширены меры господдержки в виде субсидирования производственных и инвестиционных затрат; 
    • упрощен перевод промысловых водоемов в статус рыбоводных;
    • сняты ограничения по размещению рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе; 
    • предоставлена возможность строительства рыбоводных прудов без ПСД и прохождения госэкспертизы, только на основании эскизных проектов.

    — Благодаря этим и другим принятым мерам наблюдается рост деловой активности бизнеса в отрасли. Так, в сравнении с 2020 годом, количество рыбоводных хозяйств увеличилось более чем в 2,5 раза и достигло 502. Выращивание рыбы увеличилось с 9 до 20 тысяч тонн, — добавил Нариман Жунусов. 

    Теги:
    Сельское хозяйство Минсельхоз Рыбоводство Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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