Довести до 270 тысяч тонн продукцию рыбоводства намерены в Казахстане
По оценке экспертов потенциал развития рыбного хозяйства в Казахстане составляет до 270 тысяч тонн рыбы. Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Нариман Жунусов на круглом столе по вопросам развития аквакультуры в Мажилисе, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В апреле 2021 года Правительством принята Программа развития рыбного хозяйства до 2030 года. В целом по оценке экспертов потенциал этого направления составляет до 270 тысяч тонн рыбы, который позволит увеличить объем глубоко переработанной продукции, что будет способствовать увеличению налогооблагаемой базы и привлекательности отрасли для потенциальных инвесторов, — сказал Нариман Жунусов.
По его словам, на сегодня в реализацию программы для инвесторов создаются благоприятные условия:
- расширены меры господдержки в виде субсидирования производственных и инвестиционных затрат;
- упрощен перевод промысловых водоемов в статус рыбоводных;
- сняты ограничения по размещению рыбоводных хозяйств в водоохранной полосе;
- предоставлена возможность строительства рыбоводных прудов без ПСД и прохождения госэкспертизы, только на основании эскизных проектов.
— Благодаря этим и другим принятым мерам наблюдается рост деловой активности бизнеса в отрасли. Так, в сравнении с 2020 годом, количество рыбоводных хозяйств увеличилось более чем в 2,5 раза и достигло 502. Выращивание рыбы увеличилось с 9 до 20 тысяч тонн, — добавил Нариман Жунусов.