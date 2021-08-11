Доверять вакцинам от коронавируса призвал специалист

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Центра Психического здоровья Алматы Сапар Рахменшеев рассказал о необходимости вакцинации от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сапар Рахменшеев уверен, что самым эффективным методом борьбы с текущей эпидемиологической ситуацией является вакцинация. Он добавил, что в основном боязнь прививок вызывает тот факт, что людям трудно разобраться в медицинской теме, касающейся вакцинации.

«Вакцинация – это введение в организм человека медицинских иммунобиологических препаратов для создания специфической невосприимчивости к инфекционным болезням», – объяснил директор Центра Психического здоровья.

Спикер добавил, что были проведены многочисленные исследования, в которых изучались вопросы отказа от вакцинации, и было выявлено, что большинство опрошенных лиц не обладают должным уровнем знаний в этой области и в доказательство своей правоты опираются на недостоверные сведения, полученные из непроверенных источников информации: от друзей, знакомых, родственников, из статей в интернете, социальных платформ и др.

По мнению эксперта, все страхи связаны только с одним - отсутствием полной информации.

«Причиной отказа от вакцинации чаще всего становится недоверие к существующим вакцинам от коронавирусной инфекции, которые были созданы в кратчайшие сроки, и отсюда следует распространенное мнение, что если что-то делается быстро, то в итоге получается некачественный продукт. Данное утверждение в дальнейшем связывается с получаемой информацией из средств массовой информации о летальных случаях после вакцинации, после чего появляется страх смерти. Естественно, если человек ассоциирует прививку с угрозой для его жизни или негативными последствиями, он отказывается. Эти страхи в большом масштабе могут спровоцировать массовый психоз, который с точки зрения современной психологии опасен не меньше, чем эпидемии и пандемии», – говорит Сапар Рахменшеев.

Он рекомендует в таких случаях пользоваться доказательным методом и исследовать авторитетные и научные источники информации, которые излагают все доступным языком.

Проконсультировать сомневающихся по телефону доверия могут специалисты Центра Психического здоровья.

«Если человек испытывает сильные тревожные переживания, беспокойство и растерянность, это непосредственно отражается на состоянии его организма, вызывая недомогание. Получив конкретные, проверенные, научно-обоснованные сведения о положительном влиянии вакцины от компетентных специалистов и нужную психологическую поддержку, он успокаивается», - говорит директор Центра.

С. Рахменшеев рекомендует вести здоровый образ жизни, нормализовать умственную и физическую нагрузку, выстроить оптимальный график сна и бодрствования, прогуливаться на свежем воздухе, настроиться на позитивные мысли и не зацикливаться на ложной информации и, конечно, соблюдать все меры безопасности. В случае длительного ухудшения самочувствия необходимо незамедлительно обратиться за врачебной помощью.