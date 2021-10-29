Доверие Президенту, индивидуализм, семейные ценности: Каковы результаты исследования о молодежи РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие тренды сегодня задает молодежь? Каковы результаты исследования о ценностях и стремлениях молодежи Казахстана? Об этом рассказал ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абил, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данное исследование было инициировано Фондом Ф. Эберта. Оно начиналось еще до пандемии, но в связи с карантинными мерами работа была продлена. Академия государственного управления при Президенте РК участвовала ранее в таких исследованиях. Когда в этот раз предложили присоединиться к исследованию, с удовольствием согласились. Для нас очень важно знать, как формируется молодежная политика. По статистике лица от 14 до 25 лет составляют 22 % от всего населения страны. Для нас очень важно понять их предпочтения по возрасту, образованию, культуре, какими ценностями сейчас живет молодежь, как они относятся к тем или иным проявлениям в обществе, насколько они толерантны, насколько доверяют власти, каким институтам власти доверяют», - отметил ректор Академии государственного управления при Президенте РК.

По словам Ерлана Абил, итоги исследования показали, что возрождаются семейные ценности, задается тренд на индивидуализм.

«Для меня были интересными несколько цифр. В исследовании был вопрос: кому молодежь больше доверяет? 88 % молодежи ответили, что доверяют членам семьи. То есть, традиционализм, культура, семейные традиции важны для молодежи. Государству сейчас нужно как никогда укрепить институт семьи, необходимо создать максимально комфортные условия, чтобы развивались семейные ценности. Это хорошо коррелируется с «Рухани жангыру», Национальным кодом. Есть интересные тренды глобализации, открытого общества, потребления массива информации через социальные сети, информационные агентства. Также стоит вопрос – как помочь им отфильтровать эти новости», - пояснил спикер.

Как отметил ректор Академии госуправления, пандемия показала, насколько важно отличать правдивую информацию от ложной информации, каковы последствия негативных последствий. Поэтому, спикер считает, что молодежи необходимо изучать и находить достоверную информацию среди потока информации.

«Было интересным то, что молодежь толерантная, у них высокий процент доверия власти, в особенности Президенту. Лишь треть молодежи не хотят участвовать в политической жизни, но остальная часть принимала участие в выборах либо будет принимать участие. Это говорит о том, что есть заинтересованность в развитии общества, государства. Также порадовало доверие молодежи институтам образования. Есть вопросы трудоустройства, актуальности образовательных программ наших институтов. Думаю, что заинтересованные лица найдут для себя много интересных вещей, скорректируют свою политику по работе с молодежью», - добавил он.

В ходе беседы Ерлан Абил рассказал о трендах молодежи.

«Очень важно развивать конкуренцию в самом человеке. Когда заходила речь о конкуренции, говорили о конкурентоспособности организации, больших корпораций, но сейчас задается тренд на конкурентоспособность индивида, человека, способного конкурировать не только на внутреннем, но и на внешнем рынке труда. Поэтому молодежь понимает значимость обучения иностранных языков, обучения за рубежом, применение тех или иных знаний, принятие культур. Тренд повышения фокуса на конкурентоспособность человека очень интересен», - считает ректор Академии государственного управления.

Второй тренд – ярко выраженный индивидуализм.

«То есть, если у взрослого населения превалировала командная работа, коллективизм, у молодежи ярко выражается индивидуализм. Молодежь гибкая, одним только исследованием изменить ее сложно. Поэтому очень важно, чтобы были группы, которые с разного ракурса будут изучать молодежь. Очень важно, чтобы институты власти знали об этих исследованиях и применяли в работе эти данные», - пояснил спикер.

По словам Ерлана Абила, кейсы исследования будут в дальнейшем использованы в учебных целях.

«Будем разбирать каждый полученный результат по тем или иным фокус группам. Это еще одна пища для размышлений. Полученные результаты дают возможность дискутировать, найти ответы на волнующие вопросы. Мы считаем, что наше сотрудничество с Фондом Эберта продуктивное. Мы готовы дальше взаимодействовать. Мы видим их заинтересованность в потенциале Академии государственного управления», - пояснил ректор Академии госуправления.

Фото: zmb.apa.kz