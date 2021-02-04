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    15:56, 04 Февраль 2021 | GMT +6

    Досуговый центр для пожилых людей открыли в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане открыли досуговый центр для пожилых людей. Об этом на своей официальной странице в сети Instagram сообщил аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

    В досуговом центре пожилые люди могут бесплатно заниматься в тренажерных залах, проводить время за настольными играми.

    «Открывая социальные объекты, уделяем внимание всем возрастным категориям. По просьбе наших бабушек и дедушек, открыли центр ветеранов (ул. Достык, 13). Это своего рода центр активного долголетия. В досуговом центре старшее поколение может бесплатно заниматься в тренажерных залах, проводить время за настольными играми. Также есть свои компьютерные кабинеты и актовый зал. Подобные центры помогают пенсионерам не только заботиться о своем здоровье, но и находить единомышленников, поддерживать общение.

    Кроме того, в четырех жилых массивах (Ондирис, Коктал, Ильинка, Железнодорожный) ведем строительство крупных физкультурно-оздоровительных комплексов. В них помимо кабинетов для занятий спортом также будут расположены клубы по интересам для пожилых людей, ЦОНы, пункты полиции, почтовые отделения и т.д. Посещать комплексы жители смогут на бесплатной основе.

    Столицу развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город». Это когда районы становятся полицентричными и учитываются интересы/потребности разных поколений», - заключил аким.


    Напомним, что и о досуге молодого поколения акимат тоже позаботился. Для столичных школьников будут проводиться открытые уроки в театрах города, национальной библиотеке и на стадионе «Барыс Арена».


    Теги:
    Астана Акимат Строительство Общество Благоустройство
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