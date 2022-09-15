Доступом к газу обеспечены 200 тыс. жителей частного сектора столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Около 200 тыс. жителей частного сектора в столице обеспечены доступом к газу. Об этом сообщил заместитель руководителя управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан Багдат Байсадыков в прямом эфире на странице акимата в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно теплоснабжения частного сектора. Акиматом с 2020 года начата газификация жилых массивов. Строительство газораспределительных сетей разделено на три очереди. В 2021 году завершено строительство первой очереди, а также, частично, второй очереди газификации. В оставшейся части второй и третьей очередей работы запланированы на 2022-2024 годы. На сегодняшний день обеспечено подключение потребителей жилых массивов Коктал-1, Коктал-2, Агрогородок, Железнодорожный, Промышленный, Юго-Восток, Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный, а также старой части города в районе улицы Потанина. В целом, построено 650 километров сетей газоснабжения. Доступом к газу обеспечены 14 тыс. абонентов, с численностью населения около 200 тыс. человек. К газу подключены 5 300 домов», – сказал Б.Байсадыков.

Спикер сообщил, что на газ переведены 13 котлов на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. В текущем году планируется перевод на газ еще 3 энергетических котлов на ТЭЦ-1.

Также, по словам Б.Байсадыкова, ведутся пуско-наладочные работы по запуску газовых котельных на 15 социальных объектах. По городу выданы более 6 тыс. технических условий, проконсультировано более 50 тыс. человек.

Замруководителя управления дополнительно сообщил, что в текущем году планируется строительство подводящих газовых сетей к районным котельным: Туран, Тельмана и к жилым массивам Ильинка, Тельмана, Пригородный, Ондирис.

Б.Байсадыков отметил, что перевод на газ энергетических источников и газификация жилых массивов обеспечит снижение выбросов на 40 тыс. тонн в год, а также минимизирует количество чрезвычайных происшествий, связанных с использование газа в баллонах. Для оказания содействия населению в переходе на газ приняты следующие меры. Сокращен перечень документов для подключения с 8 до 4 документов. Выдаются бесплатные приборы учета газа, выплачивается денежная компенсация для социально уязвимых слоев населения в размере 450 тыс. тенге. Имеется рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома до 750 тыс. тенге, на полтора года. Жители частного сектора по всем вопросам могут обращаться в районные акиматы и АО «КазТранГазАймак».