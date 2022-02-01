Доступность приобретения жилья для простых граждан остается невысокой - Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «Отбасы банк» выступит единым оператором по формированию и ведению очереди нуждающихся в жилье граждан, а также по реализации им льготного жилья. Об этом рассказал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Улучшение благосостояния граждан является важнейшей целью государственной политики. И именно доступность жилья для населения является одним из приоритетных направлений в достижении данной задачи. В целом строительная отрасль ежегодно показывает положительную динамику и рост», - рассказал во время заседания Правительства Алихан Смаилов.

По итогам прошлого года построено 17,1 млн квадратных метров жилья. В жилищное строительство инвестировано около 2,4 трлн тенге.

«При этом, несмотря на рост и достижение планов по вводу жилья, сама доступность его приобретения для простых граждан остается невысокой, число очередников продолжает расти», - подчеркнул Премьер-Министр.

Как напомнил Алихан Смаилов, по поручению Главы государства были выработаны новые подходы в жилищной политике. Особая роль в этом, как отметил глава Правительства, отводится Отбасы банку, который выступит единым оператором по формированию и ведению очереди нуждающихся граждан, а также по реализации им льготного жилья.

«Гражданам уже предоставлена возможность вложения части своих пенсионных накоплений на депозиты Отбасы банка с целью последующего приобретения жилья. В рамках реформирования законодательства будут внедрены механизмы реализации жилья в зависимости от доходов, субсидирования части арендных платежей и строительства жилья на селе. Также в соответствии с поручением Главы государства приняты решения по внедрению механизма субсидирования части арендной платы. Данным механизмом будет охвачено около 70 тысяч наиболее уязвимых семей, что позволит им откладывать часть средств от аренды на покупку собственного жилья», - отметил Премьер-Министр страны.

«В целом новые подходы и механизмы представляют собой справедливую, открытую и доступную систему государственной жилищной поддержки, которая позволит в течение 10 лет решить жилищные вопросы свыше полумиллиона очередников», - отметил глава Правительства.

С учетом важности внедрения новых подходов в жилищной политике Премьер-Министр поручил Министерству индустрии обеспечить качественное прохождение соответствующего законопроекта в стенах Парламента и оперативную его отработку с депутатами.

«Министерству индустрии и холдингу «Байтерек» обеспечить завершение всех организационных вопросов и процедур по внедрению механизма субсидирования аренды и до 1 мая текущего года приступить к его непосредственной реализации. Для обеспечения прозрачности, повышения качества и дальнейшего упрощения процедур Министерству индустрии до 1 апреля т.г. внести в Правительство законопроект по внедрению цифровых технологий в регулирование строительной отрасли», - отметил Премьер-Министр.

Также, по словам Алихана Смаилова, важно своевременно начать строительный сезон.

«Для этого акимы регионов должны обеспечить заблаговременное выделение земельных участков, разработку проектной документации, подведение необходимой инфраструктуры, чтобы с наступлением тепла значительно активизировать строительные работы», - сказал Премьер-Министр РК.