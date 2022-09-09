Доступность лекарств в селах повышают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как в Казахстане намерены повысить доступность лекарств, не входящих в амбулаторное лекарственное обеспечение, сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для повышения доступности лекарств, не входящих в амбулаторное лекарственное обеспечение, 7 июля 2022 года внесены изменения в Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения» по созданию аптечных пунктов на базе объектов сельского здравоохранения, норма вступила в силу с 5 сентября текущего года», - сказала Ажар Гиният.

Министр отметила, что решен вопрос лекарственного обеспечения в 4 тыс. 542 селах (или 80 %), решается проблема по лекарственному обеспечению жителей, оставшихся 1 тыс. 145 населенных пунктов.

«За последние два месяца текущего года были выданы лицензии и (или) приложения на 59 аптек и 8 аптечных пунктов при ПМСП в сельских населенных пунктах. В целях охвата незастрахованных граждан и повышения доступности медицинской помощи в системе ОСМС внесены дополнения в Закон «Об обязательном социальном медицинском страховании» по внедрению альтернативного подхода вхождения в систему ОСМС путем оплаты взносов на ОСМС на 12 месяцев вперед (36 тыс. тенге), с аннулированием задолженности за истекший период (норма вступила в силу с 5 сентября текущего года), таким образом, медицинская помощь в системе ОСМС стала доступной с момента уплаты взносов. Тем самым, создавая привлекательность для незастрахованных граждан страны», - пояснила глава Минздрава.