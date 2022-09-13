Доступа к водоснабжению нет у 30 тыс. алматинцев в периферийных районах - акимат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев заявил, что коммунальная инфраструктура города развита неравномерно. В центральных и спальных районах города - 100% центральное снабжение, но высокий износ инженерных сетей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в периферийных районах отсутствует доступ к централизованному водоснабжению у 30 тыс. жителей (1,5%), к водоотведению - у 286 тыс. жителей (14,3%), большой износ электрического кабеля и трансформаторов. По его словам, износ сетей электроснабжения, теплоснабжения составляет свыше 60%, сетей водоснабжения, канализации - свыше 55%.

«Основная часть существующих сетей построены в советские годы, имеются большие потери в период эксплуатации, происходят постоянные перебои, аварии», - сказал замакима.

Он также отметил, что неэффективная тарифная политика последних десятилетий послужила причиной изношенности и аварийности сетей, нерациональное и неэффективное использование ресурсов (использование воды для полива, наполнение бассейнов, автомойки, потери в отопительный сезон), большие потери в сетях (при передаче тепла, воды и электричества), привело к рецессии развития инженерной инфраструктуры.

«Для снижения износа ежегодно необходимо производить реконструкцию около 104 км сетей водоснабжения на сумму 13,2 млрд тенге, 57 км сетей водоотведения - 15,5 млрд тенге, 30 км тепловых сетей - 15 млрд тенге, 120 км сетей электроснабжения - 8,7 млрд тенге, 40 км газовых сетей - 4 млрд тенге», - заявил Мухит Азирбаев.

В целях реализации новых проектов потребуется около 541 млрд тенге, из которых бюджетные 316,1 млрд тенге для строительства новых водоисточников, на внедрение умных технологий, для реконструкции и строительства канализационных коллекторов, реконструкции канализационных насосных станций и канализационно-очистных станций, для улучшения уровня освещения и реализации проекта «Схемы развития электрических сетей до 2030 года», в рамках которого предусмотрен перевод воздушных сетей в кабельные, строительство электрических новых сетей.

«В целом до 2030 года понадобятся инвестиции в сумме около 962,3 млрд тенге, из которых за счет инвестиций из бюджета 625,6 млрд тенге. До 2025 года: бюджетные – 157,2 млрд тенге, частные – 138,1 млрд тенге, до 2030 года: бюджетные – 468,5 млрд тенге, частные – 198,5 млрд тенге», - уточнил Мухит Азирбаев.

По его словам, к концу 2030 года доля изношенных сетей водоснабжения снизится с 55,8% до 39,6%, изношенных сетей водоотведения снизится с 57,5% до 39,5%, теплоснабжения - с 60% до 44%.

«Это позволит снизить потери в сетях водоснабжения с 30% до 20%, теплоснабжения - с 17% до 14%, электроснабжения - с 13% до 12%», - заключил спикер.