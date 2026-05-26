Доступ в горы без вреда им: общественные слушания по Superski на Кок-Жайлау прошли в Алматы

Горный курорт Superski по проекту соединит Ой-Карагай, Шымбулак, Бутаковку, Кимасар, Пионер с Кок-Жайлау, он охватывает всего 0,5% территории Иле-Алатауского национального парка, но занимает 1002 гектара и потенциально мог затронуть те или иные природные экосистемы.

На общественных слушаниях по ОВОС авторы проекта гарантировали сохранение статуса особо охраняемой природной территории и заявили, что не планируют строительство коттеджей и вилл.

Руководитель Kazakh Tourism Development LTD Ержан Еркинбаев, открывая слушания, пояснил, что до общественных слушаний разработчиками уже были внесены корректировки с учетом замечаний экспертов и предложений неравнодушных горожан.

И разработчики проекта, и горожане безусловно хотят, чтобы развитие горного туризма не помешало природе. Поэтому звучит так много вопросов, а разработчики проекта, в свою очередь, привлекают большое количество ученых — экологов, зоологов, архитекторов, гляциологов и других экспертов, чьи рекомендации позволят на практике добиться сосуществования курорта с природой без вреда для нее.

Поход в горы сегодня — один из любимых вариантов досуга для алматинцев. Одним из наиболее популярных маршрутов для горных походов является Кок-Жайлау. Однако на сегодняшний день такой вид отдыха доступен лишь тем, кто обладает хорошей физической формой, выносливостью и хорошо ориентируется на местности без каких-либо указателей. Число несчастных случаев говорит о том, что поход в горы под Алматы сегодня доступен далеко не для всех.

Проект всесезонного горного курорта Almaty Superski предполагает как один из важных пунктов существенное повышение безопасности для тех, кто любит ходить в горы на Кок-Жайлау пешком за счет обустройства и укрепления горных троп, возведения новых визит-центров со связью, а также упрощение доступности походов в горы через строительство более 65 км канатных дорог для тех, кто не обладает физической силой и опытом горовосхождений, в том числе детям, пенсионерам, маломобильным гражданам.

— Из 17 подъемников только 11 канатных дорог, все остальное — легковозводимые детские подъемники. Они отличаются высокой безопасностью, большой пропускной способностью. Все канатные дороги — нового поколения с высокой пропускной способностью, современные, технологичные — будут доставлять из Алматы на плато Кок-Жайлау. Планируется поставить всего четыре опоры, что позволит максимально минимизировать масштаб строительства и вырубки леса. Горная деревня займет не больше 20 га. Пропускная способность курорта составит 10-15 тыс. человек ежедневно. Более 60% трасс будут удобны для детей и начинающих. Горы станут местом для семейного отдыха, детского спорта, активного долголетия и здорового образа жизни, — добавил Ержан Еркинбаев.

Помимо туристической привлекательности, курорт поможет развитию зимних видов спорта в Казахстане.

После возведения Almaty Superski у Казахстана появится возможность дать мощный импульс многим зимним видам спорта на снегу, открыть уроки лыж и сноуборда в школах и проводить их на легких трассах нового горного курорта.

— Сегодня альпинизмом занимаются 15 тыс. человек на любительском уровне, 2 тыс. имеют спортивные разряды. Из занимающихся скалолазанием 60% приходится на Алматы, где есть полноценная инфраструктура для круглогодичного занятия этим видом спорта. Согласно заключенному меморандуму на Almaty Superski предусмотрена возможность создания тренировочной базы по ски-альпинизму — новому олимпийскому виду спорта, и горный курорт станет базой для тренировок будущих чемпионов, — сказал президент Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК Нурсултан Шоканов.

Влияние горного туризма на экономику Алматы и Казахстана оценивается разработчиками очень позитивно.

Председатель правления Kazakh Tourism Талгат Газизов сообщил, что в отечественном туризме ключевую роль играет Алматинский горный кластер. Уже сейчас на его долю приходится почти 3 млн посещений в год, 84% иностранцев прибывают в Алматы именно с целью досуга и отдыха.

Опасения о том, что новый горных курорт якобы будет пустовать, развеял Ержан Еркинбаев. Он напомнил, что только «Шымбулак» в 2025 году принял 1,5 млн посетителей и курорт работает на пределе.

12 мая НПП «Атамекен» провела обсуждение с представителями бизнеса и инвесторами, которые подтвердили развитие горного кластера в стране. По прогнозам, проект способен стать мощнейшим экономическим локомотивом.

Таким образом, благодаря туризму — зимой — горнолыжному, а летом — экотуризму, Казахстан сделает серьезный шаг к отходу от зависимости бюджета от добычи сырья, работа всесезонного горного курорта позволит, по предварительным оценкам, привлекать в экономику около миллиарда долларов ежегодно.