Доступ к социальной сети X вновь открыли в Венесуэле
Доступ к Х разблокировали по указу временного президента Делси Родригеса, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.
Родригес и министр внутренних дел Диосдадо Кабельо опубликовали свои первые посты в X.
— Таким образом мы вновь выходим на связь. Венесуэла продолжает стоять на ногах — с силой, решимостью и историческим сознанием. Продолжим вместе двигаться вперед ради экономического спокойствия, социальной справедливости и того государства всеобщего благосостояния, которого мы достойны, — написала Родригес.
Министр внутренних дел Кабельо, ранее неоднократно критиковавший платформу X, заявил, что в Венесуэле будут вновь использовать этот канал для общения.
— Оставайтесь на связи. Мы победим, — написал глава ведомства.
Напомним, в 2024 году Николас Мадуро распорядился запретить доступ к соцсети X.