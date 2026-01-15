РУ
    Доступ к социальной сети X вновь открыли в Венесуэле

    Доступ к Х разблокировали по указу временного президента Делси Родригеса, передает Kazinform со ссылкой на Anadolu Ajansı.

    социальные сети соцсети
    Фото: pexels

    Родригес и министр внутренних дел Диосдадо Кабельо опубликовали свои первые посты в X.

    — Таким образом мы вновь выходим на связь. Венесуэла продолжает стоять на ногах — с силой, решимостью и историческим сознанием. Продолжим вместе двигаться вперед ради экономического спокойствия, социальной справедливости и того государства всеобщего благосостояния, которого мы достойны, — написала Родригес.

    Министр внутренних дел Кабельо, ранее неоднократно критиковавший платформу X, заявил, что в Венесуэле будут вновь использовать этот канал для общения.

    — Оставайтесь на связи. Мы победим, — написал глава ведомства.

    Напомним, в 2024 году Николас Мадуро распорядился запретить доступ к соцсети X. 

    Теги:
    Венесуэла Мировые новости Социальные сети
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
