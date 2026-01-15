Доступ к социальной сети X вновь открыли в Венесуэле

Родригес и министр внутренних дел Диосдадо Кабельо опубликовали свои первые посты в X.

— Таким образом мы вновь выходим на связь. Венесуэла продолжает стоять на ногах — с силой, решимостью и историческим сознанием. Продолжим вместе двигаться вперед ради экономического спокойствия, социальной справедливости и того государства всеобщего благосостояния, которого мы достойны, — написала Родригес.

Министр внутренних дел Кабельо, ранее неоднократно критиковавший платформу X, заявил, что в Венесуэле будут вновь использовать этот канал для общения.

— Оставайтесь на связи. Мы победим, — написал глава ведомства.

Напомним, в 2024 году Николас Мадуро распорядился запретить доступ к соцсети X.