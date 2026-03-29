Систему онкологической помощи и диагностики усиливают в Казахстане

С начала года в стране проведено более 400 международных телемедицинских консультаций по биообразцам и тактике лечения. Всего функционируют 252 мобильные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому.

Ведомство также отмечает, что расширяется доступ к диагностике в регионах.

Кроме этого, увеличивается парк передвижных медицинских комплексов с современным диагностическим оборудованием (маммографы, КТ, УЗИ).

В части лекарственного обеспечения применяется более 100 наименований современных противоопухолевых препаратов, из них 40 — инновационные таргетные препараты.

Реализуются государственные программы скрининга по раннему выявлению рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака, а также прорабатывается внедрение скрининга на рак легкого.

