Систему онкологической помощи и диагностики усиливают в Казахстане
На сегодняшний день в Казахстане доступны все ключевые виды онкологической помощи: от высокоточной диагностики до современных методов лечения, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.
С начала года в стране проведено более 400 международных телемедицинских консультаций по биообразцам и тактике лечения. Всего функционируют 252 мобильные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому.
Ведомство также отмечает, что расширяется доступ к диагностике в регионах.
Кроме этого, увеличивается парк передвижных медицинских комплексов с современным диагностическим оборудованием (маммографы, КТ, УЗИ).
В части лекарственного обеспечения применяется более 100 наименований современных противоопухолевых препаратов, из них 40 — инновационные таргетные препараты.
Реализуются государственные программы скрининга по раннему выявлению рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака, а также прорабатывается внедрение скрининга на рак легкого.
О том, как меняется статистика по раку в Казахстане, читайте в материале Kazinform.