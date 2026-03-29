РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:32, 28 Март 2026 | GMT +5

    Систему онкологической помощи и диагностики усиливают в Казахстане

    На сегодняшний день в Казахстане доступны все ключевые виды онкологической помощи: от высокоточной диагностики до современных методов лечения, передает Kazinform со ссылкой на Минздрав.

    онкология
    Фото: ДСМ

    С начала года в стране проведено более 400 международных телемедицинских консультаций по биообразцам и тактике лечения. Всего функционируют 252 мобильные бригады, оказывающие медицинскую помощь на дому.

    Ведомство также отмечает, что расширяется доступ к диагностике в регионах. 

    Кроме этого, увеличивается парк передвижных медицинских комплексов с современным диагностическим оборудованием (маммографы, КТ, УЗИ).

    В части лекарственного обеспечения применяется более 100 наименований современных противоопухолевых препаратов, из них 40 — инновационные таргетные препараты.

    Реализуются государственные программы скрининга по раннему выявлению рака молочной железы, шейки матки и колоректального рака, а также прорабатывается внедрение скрининга на рак легкого.

    О том, как меняется статистика по раку в Казахстане, читайте в материале Kazinform.

    Теги:
    Лекарства Онкология Минздрав РК
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают